أخبار اليمن : 35386 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

35386 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و386 شهيداً، و79 ألفاً و366 مصاباً.

وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 83 فلسطينيا، وإصابة 105 آخرين.

وأشارت إلى أن الحصيلة المذكورة هي ما وصلت إلى مستشفيات القطاع، لافتة إلى أن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت في الطرقات والشوارع، ولا تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشالها.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.