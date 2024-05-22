أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر: الشعب اليمني سيُحبِط المؤامرات على وحدته وسينتصر لها

أمين عام المؤتمر: الشعب اليمني سيُحبِط المؤامرات على وحدته وسينتصر لهارفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ34 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، فيما يلي نصها:

الاخ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره كافة يطيب لي أن أرفع اليكم أسمى آيات بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، هذا اليوم الذي يمثل تحولاً استراتيجياً في حياة وتاريخ شعبنا اليمني المعاصر.

إن العيد الوطني لقيام الجمهورية اليمنية يأتي هذا العام في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة فرضها العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على الأشقاء في فلسطين وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة أمام مرأى ومسمع بل ومباركة الدول الغربية وبشكل مخزٍ ومؤسف، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع في عدد من دول المنطقة ومنها بلادنا التي سارعت لإتخاذ موقف سياسي ورسمي وشعبي مؤيد ومساند ومناصر لفلسطين وشعبها سواءً من خلال عمليات التضامن ومقاطعة بضائع الشركات التي تدعم إسرائيل، أو عبر المظاهرات الشعبية الأسبوعية الداعمة لفلسطين، وصولاً إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات استهداف بالصواريخ إلى إسرائيل وكذا شن عمليات عسكرية بحرية بمنع السفن الإسرائيلية أو السفن الواصلة إلى موانئ الأراضي المحتلة من المرور في البحر الأحمر، وهو الموقف الذي بسببه تعرضت اليمن لعدوان أمريكي بريطاني لا يزال مستمراً إلى الآن من خلال عمليات قصف تستهدف عديد المناطق اليمنية وقد أدت بعض عمليات القصف إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

إننا في المؤتمر الشعبي العام ونحن نؤيد كل تلك الخطوات فإننا ندرك أن هذا الموقف كان سبباً في مسارعة واشنطن ولندن الى عرقلة الخطوات الايجابية التي كانت تمهد لاتفاق يفضي الى وقف إطلاق النار، فضلاً عن تحريك ملفات أخرى متعلقة بإثارة مساعي استهداف الوحدة اليمنية والسعي لتنفيذ مشاريع التمزيق والتجزئة ودعوات الانفصال والمناطقية والقروية وكل المشاريع ذات العناوين الصغيرة ودعم المرتزقة من أبناء جلدتنا الذين يتولون تنفيذ تلك المشاريع من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة اليمن وشعبه.

الأخ رئيس المؤتمر

مع الادراك بخطورة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد وحدة اليمن إلا أننا نؤكد ثقتنا الكبيرة بشعبنا اليمني الذي نؤمن أنه قادر على مواجهة واحباط وافشال تلك المؤامرات والانتصار لوحدته كما أفشل رهانات تحالف العدوان على مدى السنوات التسع الماضية فالشعب اليمني يدرك أن أمنه واستقراره مرهون بالحفاظ على وحدته الوطنية وما عداها من مشاريع ليست سوى مدخل لحروب أهلية وداخلية ستظل لعقود.

إننا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إذ نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة فإننا نعاهد الله وشعبنا ونعاهدكم أن نظل أوفياءً للوحدة اليمنية وفي مقدمة المدافعين عنها ومن خلفنا قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وأبناء شعبنا اليمني كافة والذين سيتصدون لكل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد اليمن ووحدته.

عاش اليمن واحداً موحداً

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

أخوكم/ غازي احمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام