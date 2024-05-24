أخبار اليمن : 815 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ 6 مايو

815 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ 6 مايو
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ما لا يقل عن 815 ألف فلسطيني قد نزحوا من مدينة رفح منذ السادس من مايو، كما أن ما يقرب من 100 آخرين أجبروا على النزوح نحو الشمال خلال الفترة نفسها بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب وشمال قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم: إن حوالي 150 ألف شخص في خان يونس سجلوا أسماءهم خلال الأيام العشرة الماضية لتلقي الخدمات من وكالة الأونروا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الفلسطينيين الموجودين في مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بنسبة 36%.
وأكد أن منظمات الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون الكثير من الجهود لإنشاء مطابخ مجتمعية إضافية في خان يونس لتوفير الغذاء للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن النقص المستمر للإمدادات اللازمة لتحضير الوجبات يعيق من الجهود المبذولة.
من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المدنيين الذين نزحوا بسبب العدوان على قطاع غزة، يفتقرون إلى الخدمات الضرورية لبقاء الإنسان.
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