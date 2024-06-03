أخبار اليمن : 683 حاجاً يمنياً غادروا على متن 4 رحلات

دوت الخليج -

683 حاجاً يمنياً غادروا على متن 4 رحلات

غادر مطار صنعاء الدولي اليوم، 683 حاجاً على متن 4 رحلات للخطوط الجوية اليمنية، لأداء مناسك الحج والعمرة للعام الحالي. 683 حاجاً يمنياً غادروا على متن 4 رحلاتغادر مطار صنعاء الدولي اليوم، 683 حاجاً على متن 4 رحلات للخطوط الجوية اليمنية، لأداء مناسك الحج والعمرة للعام الحالي. حيث أقلت الرحلتين الأولى والثانية ضمن الفوج السابع لحجاج بيت الله الحرام 352 حاجا وحاجة، فيما أقلت الرحلتين الثالثة والرابعة 331 حاجا وحاجة إلى مدينة جدة. وبلغ عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا حتى اليوم الإثنين مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة 5849 حاجاً وحاجة.



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