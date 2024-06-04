أخبار اليمن : الاحتلال يقصف 4 أبراج سكنية في مخيم البريج

الاحتلال يقصف 4 أبراج سكنية في مخيم البريج
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج “حمد بلوك 9” وبرج “القدس بلوك 7″، في المخيم.
وأضافت أن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وصوب منطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.
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