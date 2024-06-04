أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 36550

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 36550ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36550 شهيداً، و82959 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت سبع مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 182 آخرين بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.