أخبار اليمن : استكمال ترتيبات فتح طريق "البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب"

استكمال ترتيبات فتح طريق "البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب"أعلن محافظ مأرب علي محمد طعيمان واللجنة المكلفة بفتح الطرق، استكمال كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لفتح طريق البيضاء الجوبة مدينة مأرب.

وأكد محافظ مأرب خلال زيارة لنقطة الأعيرف الفلج المؤدية إلى مدينة مأرب ومعه اللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بفتح الطرق، أن الطريق باتت سالكة بشكل تام أمام مرور المسافرين بعد تنظيفها من مخلفات الحرب وإزالة السواتر والحواجر الترابية.

ونوه بجهود اللجنة الميدانية في تأمين الطريق وتنفيذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية المسافرين والحفاظ على سلامتهم.

ودعا المحافظ طعيمان الطرف الآخر إلى تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين والإلتزام بما أعلن به من القبول بالمبادرة السابقة في فتح الطريق وإزالة الألغام والسواتر الترابية في الطرق الواقعة تحت سيطرتهم.

وكان الشيخ حسين حازب، قد أعلن في وقت سابق، أن "طريق البيضاء - مراد - مأرب أصبحت سالكة ومفتوحة إلى مدينة مأرب عبر الفلج للقادمين من جنوب مأرب وبقية المحافظات، ولمن يعبر الطريق من مأرب جنوباً اعتباراً من بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء 4 يونيو 2024".

وأكد وزير التعليم العالي في منشور على حسابه "إكس"، أن استقبال الواصلين أو العابرين من مأرب وإليها سيتم من قبل ربعهم وإخوانهم والمعنيين.

وعبر حازب عن شكره لكل من له يد بيضاء في هذا الموضوع، وكذا لمبادرة الأخوة في مأرب وعن آمله في أن يتبع القول العمل.