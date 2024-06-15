أخبار اليمن : 37232 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

37232 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفاً و232 شهيداً، و85 ألفاً و37 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاث مجازر ضد سكان القطاع، أسفرت عن استشهاد 30 شخصا، وإصابة 105 آخرين.

وأضاف البيان أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الحادي والخمسين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.