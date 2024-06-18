المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يصل بيروت عقب زيارته إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:32 مساءً - وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى المبعوث الأمريكي وبحثا الوضع في غزة ولبنان، مؤكدة أن رئيس حكومة الاحتلال قال لهوكشتاين: "ستنقلون رسالة واحدة الى رئيس وزراء لبنان، إما عودة "حزب الله" إلى ما وراء الليطاني الآن وإما الحرب".

وكشف إعلام إسرائيلي، أن مبعوث الرئيس الأمريكي حذّر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب ضد حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هوكشتاين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه من دون خطة لليوم التالي للحرب في غزة، من الصعب التوصل الى اتفاق بشأن الجبهة مع لبنان.

ولاحقاً، التقى هوكشتاين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وتناول اللقاء موضوع الحدود الشمالية وعودة السلام والأمن الى سكان الشمال.

وقال لابيد: "على سكان الشمال العودة إلى منازلهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل منطقة بأكملها تتعرض لإطلاق النار منذ ثمانية أشهر".

وأضاف: "تحتاج إسرائيل إلى إبعاد "حزب الله" عن الحدود، سواء من خلال تسوية سياسية أو من خلال العمل العسكري، ويجب أن تتوقف الفوضى في الشمال".

كان مسؤولون إسرائيليون كشفوا في وقت سابق عن زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل في محاولة لمنع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" من التحول إلى حرب شاملة، وفق موقع "آكسيوس".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.