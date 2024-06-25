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أخبار اليمن : الأرصاد: هطول امطار واجواء شديدة الحرارة

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المؤتمر نت - الأرصاد: هطول امطار واجواء شديدة الحرارة
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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية ومتفرقة على عدد من المحافظات

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دوت الخليج -
الأرصاد: هطول امطار واجواء شديدة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 الساعة القادمة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على محافظات إب، تعز، المحويت، ذمار، البيضاء، الضالع وريمة وأجزاء من صنعاء، عمران، صعدة وسهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، أبين ولحج.
وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 – 44 درجة مئوية، وحارة في السهول والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 35 – 40 درجة.
وحسب المركز قد تهب رياح قوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 42 عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.
وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة ـ إب: 14 ملم، صنعاء: 7.4، عمران: 7، الحوبان ـ تعز: 2.5، حجة: 1.4، إب : 0.8ملم.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، ومن انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وهطول الأمطار.
كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
المركز حذر كذلك الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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