أخبار اليمن : استهداف سفينة في البحر الأحمر وباب المندب

استهداف سفينة في البحر الأحمر وباب المندبنفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عملية مشتركة استهدفت السفينة (Charysalis) في البحر الأحمر وباب المندب، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم استهدف السفينة مرتين الأولى في البحر الأحمر، والثانية في باب المندب، بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة.

وأكدت أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحيّت القوات المسلحة، كافة أبناء الشعب اليمني العظيم على خروجهم الحاشد وغير المسبوق في المحافظات والمديريات وتأكيدهم على استمرار المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان" إنَّ القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من تحركات معادية من قبل النظام السعودي تنفيذاً للتوجيهات الأمريكية وخدمة للعدو الإسرائيلي لتؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الردِّ المشروع على تلك التحركات".