أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 38 ألفاً و443

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 38 ألفاً و443أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و443 شهيداً، بالإضافة إلى 88 ألفاً و481 مصاباً.

وأضافت الصحة، في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و129 مصاباً.

وأوضحت أنه جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 281 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة، كشفت اليوم، عن ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في منطقة مواصي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 71 شهيدا و289 مصابا بينها حالات خطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.