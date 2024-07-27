أخبار اليمن : 199 موظفاً أممياً قتلوا في العدوان على غزة

199 موظفاً أممياً قتلوا في العدوان على غزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، إن 199 موظفًا من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا، إضافة إلى إصابة المئات، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر2023م.
وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن معظم مراكز الأونروا تعرضت لعمليات قصف إسرائيلي، ورغم ذلك يواصل 1100 من العاملين لديها تقديم خدماتهم للنازحين في مراكز الإيواء.
وأكدت أن نقص الوقود يمثل عقبة أساسية في عمل الطواقم الطبية والبيئية، وكذلك يعوق عمل مراكز تصنيع وطهي الطعام، مشيرة إلى أن 9ر1 مليون نازح يعيشون ظروفًا قاهرة، خاصة مع استمرار عمليات التهجير في جميع مناطق قطاع غزة.
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