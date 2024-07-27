أخبار اليمن : الشوافي يكشف عن حدث ستشهده اليمن نهاية الأسبوع

الشوافي يكشف عن حدث ستشهده اليمن نهاية الأسبوعكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي -الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية- عن حدث هام ستشهده مناطق واسعة في اليمن خلال الأيام القادمة.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن "خرائط وبيانات نماذج الطقس تُشير إلى استمرار الأمطار متفاوتة الشدة والتي قد تصل إلى شديدة الغزارة خلال هذا الأسبوع".

وتوقع الشوافي هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها واتساع رقعتها بوتيرة أعلى مع نهاية الأسبوع الخميس/ الجمعة، لتكون أكثر هطولاً من الأسبوعين الماضيين.

وأشار الفلكي اليمني إلى استمرار هطول الأمطار الأسبوع اللاحق، حيث من المتوقع أن يكون الهطول فيه على مستوى اليمن أفضل من الثلاثة الأسابيع التي سبقته.