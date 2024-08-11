أخبار اليمن : 500 شهيد من قطاع الصحة في غزة

500 شهيد من قطاع الصحة في غزةأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 500 من كادر القطاع الصحي استشهدوا وأصيب المئات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الاحتلال اعتقل أكثر من 310 آخرين، فيما دُمرت 130 مركبة إسعاف في قطاع غزة، كما تعرضت المرافق الصحية والعاملين فيها في الضفة الغربية لأكثر من 340 اعتداءً.

ولفتت إلى أن استهداف الاحتلال المتعمد للبنية الأساسية الطبية أدى إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأشارت إلى أن ظروف المياه والصرف الصحي السيئة، إلى جانب الاكتظاظ، أدت إلى الزيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والوفاة المبكرة، لافتة إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بسبب موارد المياه غير الآمنة ونقص احتياجات النظافة الأساسية لأكثر من 1.7 مليون نازح قسرًا.

وأكدت، أن النقص الحاد في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، يجعل العاملين في الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.

ودعت الوزارة، إلى دخول الإمدادات الإنسانية بلا شروط لمعالجة النقص الحاد، والمساعدة في إجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 شخصًا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.