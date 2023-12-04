أكبر منتجي الذهب في العالم
تصدرت الصين قائمة كبار منتجي الذهب في العام 2022، حيث بلغ إنتاجها 330 طنا، فيما جاءت روسيا في المرتبة الثالثة.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أظهر تقرير نشره موقع "ستاتيستا" المتخصص في البيانات، أن نحو 30% من إنتاج الذهب العالمي في العام 2022، جاء من ثلاث دول وهي : الصين وأستراليا وروسيا، حيث تنتج كل منها أكثر من 300 طن من الأصفر الرنان.
يذكر أن أسعار الذهب في تعاملات اليوم حطمت مستوياتها التاريخية، حيث صعدت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة.
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