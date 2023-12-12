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بأمر الملك.. تعيين الأمير فيصل بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وفي وقت سابق، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

واطمأن ولي العهد السعودي خلال الاتصال، على صحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبّر ولي عهد دولة الكويت عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الطيبة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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