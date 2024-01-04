ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعينارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بينما واجه الدولار الأسترالي -الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة- صعوبة في التحرك بعيدًا عن أدنى مستوًى سجله في أسبوعين أمس عند 0.6703 دولار أمريكي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أمريكي.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6266 دولار، وارتفع اليورو 0.09 في المائة إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 في المائة إلى 102.43.