ارتفاع عدد شهداء الصحفيين فى غزة لـ112 صحفيا بقصف إسرائيلى على القطاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 07:29 مساءً - أعلن المكتب الإعلامى الحكومى، فى قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (112 صحفيًا) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التى تنفذها إسرائيل على القطاع، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد/ عبد الله بريص -الشهيد/ محمد أبو داير.

وأوضح المكتب، أن الزميلين استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص فى عداد المفقودين تحت الأنقاض.