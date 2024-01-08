الملك عبد الله: الحرب على غزة خلقت جيلا كاملا من اليتامى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 09:31 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين أن عدد الشهداء الأطفال في ‫غزة تجاوز عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة.

وقال العاهل الأردني في كلمة ألقاها في صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية إن "عدد الضحايا الأطفال في غزة تجاوز عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة، وفقد العديد من الأطفال الناجين أحد والديهم أو كلاهما، وأم أمامنا جيل كامل من الأيتام".

وتابع "أصبح نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم أي حوالي 70% من النساء والأطفال".

وشدد على أنه "دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الصرح التذكاري للإبادة الجماعية في رواندا يُذكّر أنه "لا يمكننا غض النظر عن أي صراع باعتبار حله بعيد المنال، ويبين لنا أن من الممكن أن يقودنا الاحترام والعدل والتفاهم إلى مستقبل أفضل"، مضيفا " تعلمنا تجربة رواندا أن علينا أن نحارب الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات".

وتابع "يعلم العالم أن الذاكرة مهمة، وأن على الجميع الإقرار بوحشية ما تم ارتكابه قبل أن نعمل لتحقيق السلام، وأن الاستكانة إلى الواقع قد تصل إلى حد التواطؤ، وأن علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية".

هذا وأكد العاهل الأردني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، رفض بلاده محاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، كما شدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.