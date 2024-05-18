انت الأن تتابع خبر لماذا يرتدي بعض لاعبي كرة القدم أقنعة سوداء؟ خبير سعودي يفاجئ الجميع بإجابة غير متوقعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لطالما أثارت الأقنعة السوداء التي يرتديها بعض لاعبي كرة القدم تساؤلات عديدة في أذهان الجماهير الرياضية، فما هي أهميتها الحقيقية؟

يُوضح الدكتور معتز خالد،

أخصائي إصابات الملاعب الرياضية، أنّ هذه الأقنعة مخصصة لحماية الوجه من الإصابات السابقة، وتُستخدم كتقنية وقائية لتجنب إصابات جديدة في نفس الموقع.

وتُصنع هذه الأقنعة

من ألياف الكربون خفيفة الوزن وقوية للغاية، ولا تتجاوز 65 غراماً، ويمكن تصميمها خصيصًا لتناسب ملامح وجه اللاعب.

وقد وافق

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ارتداء هذه الأقنعة، لِما تُقدمه من حمايةٍ فعّالةٍ للوجه دون أن تُشكل خطرًا على اللاعبين.

يُؤكّد الدكتور خالد أنّ هذه الأقنعة تُساعد في:

حماية منطقة الوجه من التأثير المباشر أثناء اللعب.

امتصاص الطاقة من ملامسة اللاعبين الآخرين.

تثبيت العظام المكسورة في الوجه.

تقليل آلام كسور الوجه.

توفير الحماية للاعبين خلال المباريات، حتى بعد تعرضهم لإصابات أو عمليات جراحية في الوجه.

ويُضيف أنّ ارتداء القناع قد يُقلّل من تركيز اللاعب بنسبة 10%، إلا أنّ ذلك يُعدّ ضئيلاً مقارنةً بفوائدها التي تُساعده على الاستمرار في اللعب دون الحاجة إلى الجلوس على دكة البدلاء لأشهر.

وبفضل هذه الأقنعة،

لم يعد يُضطرّ اللاعبون للاعتزال بسبب إصابات الوجه، بلْ واصلَ الكثيرُ منهم مسيرتهم الرياضية بنجاح.

وتُصمّم هذه الأقنعة بعد إجراء أشعة مقطعية للوجه لتحديد مكان الضرر وخطورته، ثمّ يتمّ تحديد أبعاد الرأس باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لضمان ملاءمة القناع تمامًا.

في الختام،