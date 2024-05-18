انت الأن تتابع خبر لماذا يرتدي بعض لاعبي كرة القدم أقنعة سوداء؟ خبير سعودي يفاجئ الجميع بإجابة غير متوقعة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لطالما أثارت الأقنعة السوداء التي يرتديها بعض لاعبي كرة القدم تساؤلات عديدة في أذهان الجماهير الرياضية، فما هي أهميتها الحقيقية؟
يُوضح الدكتور معتز خالد،
- أخصائي إصابات الملاعب الرياضية، أنّ هذه الأقنعة مخصصة لحماية الوجه من الإصابات السابقة، وتُستخدم كتقنية وقائية لتجنب إصابات جديدة في نفس الموقع.
وتُصنع هذه الأقنعة
- من ألياف الكربون خفيفة الوزن وقوية للغاية، ولا تتجاوز 65 غراماً، ويمكن تصميمها خصيصًا لتناسب ملامح وجه اللاعب.
وقد وافق
- الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ارتداء هذه الأقنعة، لِما تُقدمه من حمايةٍ فعّالةٍ للوجه دون أن تُشكل خطرًا على اللاعبين.
يُؤكّد الدكتور خالد أنّ هذه الأقنعة تُساعد في:
- حماية منطقة الوجه من التأثير المباشر أثناء اللعب.
- امتصاص الطاقة من ملامسة اللاعبين الآخرين.
- تثبيت العظام المكسورة في الوجه.
- تقليل آلام كسور الوجه.
- توفير الحماية للاعبين خلال المباريات، حتى بعد تعرضهم لإصابات أو عمليات جراحية في الوجه.
- ويُضيف أنّ ارتداء القناع قد يُقلّل من تركيز اللاعب بنسبة 10%، إلا أنّ ذلك يُعدّ ضئيلاً مقارنةً بفوائدها التي تُساعده على الاستمرار في اللعب دون الحاجة إلى الجلوس على دكة البدلاء لأشهر.
وبفضل هذه الأقنعة،
- لم يعد يُضطرّ اللاعبون للاعتزال بسبب إصابات الوجه، بلْ واصلَ الكثيرُ منهم مسيرتهم الرياضية بنجاح.
- وتُصمّم هذه الأقنعة بعد إجراء أشعة مقطعية للوجه لتحديد مكان الضرر وخطورته، ثمّ يتمّ تحديد أبعاد الرأس باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لضمان ملاءمة القناع تمامًا.
في الختام،
- تُؤكّد الدراسات أنّ الأقنعة السوداء آمنةٌ تمامًا ولا تُؤثّر على صحة اللاعب، بلْ تُساهم في تعزيز حماية الوجه من الإصابات، وتُساعده على العودة إلى الملاعب بأسرع وقتٍ ممكن.