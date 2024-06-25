نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق منتخب التانجو بشكل خاص والساحرة المستديرة بشكل عام صوب المواجهة التي ستجمع بين الأرجنتين وتشيلي.

موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

تنطلق صافرة اللقاء غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ويستضيف ستاد ميتلايف الذي تبلغ سعته الاستيعابية 82،566 ألف متفرج أحداث اللقاء.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة تشيلي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا- كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - ماركوس أكونيا.

خط الوَسَط: انخيل ديماريا- رودريغو دي بول - لياندرو باريديس - اليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز.

تشكيل تشيلي المتوقع لمواجهة الأرجنتين

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا- إيغور ليشنوفسكي - باولو دياز - غابرييل سوازو.

منتصف الملعب: مارسيلينو نونيز- ايريك بولجار - داريو أوسوريو - فيكتور دافيلا - أليكسيس سانشيز.

الهجوم: فارغاس.

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين ثلاث نقاط

بيرو نقطة

تشيلي نقطة

كندا دون نقاط

