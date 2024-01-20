ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط

ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقطارتفعت قيمة التداولات في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 16.037 مليون ريال عماني، مقابل 8.889 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، فيما تراجعت عدد الصفقات المنفذة من 3725 صفقة إلى 3557 صفقة.

وأظهرت نتائج العديد من الشركات الصناعية تحسنا جيدا، الأمر الذي انعكس على مؤشر القطاع الصناعي الذي سجل الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيس 20 نقطة وأغلق على 4587 نقطة، بينما سجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر منخفضا 68 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 22 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي نقطة واحدة وأغلق على 441 نقطة.

من جهة أخرى تراجعت أسعار أسهم 41 شركة، مقابل أسهم 21 شركة ارتفعت أسعارها، وأسهم 12 شركة استقرت عند مستوياتها السابقة.

وقد أدت التراجعات التي سجلتها الأسهم إلى تراجع القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23.926 مليار ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 14.5 مليون ريال عماني.