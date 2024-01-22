أبو الغيط يشارك في اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 06:31 مساءً - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في اجتماع استضافة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن اللقاء تناول ضرورة العمل على نحو فوري على وقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة والتعامل مع آثار الكارثة الانسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد توافقا عريضا بين الجانبين العربي والأوروبي على أن حل الدولتين يظل الطريق الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وأن كل محاولة لتأخير تنفيذ هذا الحل أو التهرب منه تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وأضاف المتحدث أن ابو الغيط استمع، ومعه الوزراء العرب، لبعض الأفكار الأوروبية الجادة لاطلاق عملية سلمية ذات مصداقية على اساس حل الدولتين، والتوصل الى تسوية نهائية تقوم على تطبيق هذا الحل، بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٦٧.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن الكثير من الأفكار الأوروبية تنطوي على جوانب إيجابية فيما يخص الأفق السياسي المطلوب لإنهاء الصراع، وأن المطلوب الآن هو أن يقرن القول بالعمل، داعيا الدول الأوروبية الى اتخاذ خطوة مبدئية ضرورية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في السياق، أوضح رشدي أن أبو الغيط التقى على هامش الاجتماع الأوروبي بوزير خارجية ايطاليا انطونيو تياني حيث استمع الأخير لرؤية الأمين العام للجامعة العربية للوضع في غزة وضرورة وقف الحرب، وإطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. كما عبر الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء حالة التصعيد في الإقليم وبخاصة في البحر الأحمر.