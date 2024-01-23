عقد الاجتماع التنسيقي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 01:29 مساءً - عقد يوم الاثنين الموافق 22/1/2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعاً تنسيقياً لوفدين عن قطاع الشؤون الاجتماعية برئاسة معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو/ المكتب الإقليمي) برئاسة الدكتورة/ نورية سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، خصص لبحث برامج التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والثقافة والعلوم وسبل تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العربية للمساهمة في الجهود العربية الرامية إلى وضع برامج للتعليم غير الرسمي والتعليم مدى الحياة باعتبارها من أولويات السياسات التربوية في المنطقة.

وصرحت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار تنفيذ ما تضمنته الوثيقة الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر للتعاون العام بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة المنعقد بمركز الأمم المتحدة بجنيف يومي 13 و14 يوليو 2022، ولا سيما متابعة البرامج المعتمدة للتعاون بين المنظمتين في مجال المجتمع المدني فضلاً عن استعراض مقترحات وبرامج قصد تفعيل التعاون المشترك لرفع التحديات بشأن ضمان الحق في التعليم والتمدرس في مناطق النزاع وما تستدعيه من اعتماد سياسات لمجابهة ظاهرة الانقطاع والتسرب المدرسي وارتفاع معدلات الأمية.

وأضافت أنه خلال الاجتماع تم بحث الاستعدادات الجارية لعقد ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المجتمع المدني في التعليم غير الرسمي والتعليم مدى الحياة في المنطقة العربية" ومحاورها والمقرر عقدها خلال شهر مايو 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما ستتاح المشاركة عبر تقنية التواصل المرئي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الممارسات الواعدة والمبتكرة لمنظمات المجتمع المدني قي مجالات التعليم غير الرسمي في المنطقة العربية، مع التركيز على المجتمعات الريفية المحرومة، وتسهيل تبادل الموارد والمعرفة في توفير فرص التعلم مدى الحياة.

ومن جهتها أكدت الدكتورة/ نورية سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة حرصها على مزيد تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، كما أعربت عن استعدادها لتكثيف التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قصد تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والعمل على تحديثها بما يستجيب لما تشهده المنطقة العربية من مستجدات وتحديات فرضتها الأوضاع الراهنة.