قوات الاحتلال تعزل مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 05:31 مساءً - قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عزلت مجمع ناصر الطبي وعرضت حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر.

وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف الاحتلال المتواصل.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على مستشفى ناصر في قطاع غزة ، قائلا: إن قواته طوقت مدينة خان يونس جنوب القطاع وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 195 فلسطينيا وإصابة 354 آخرين في ضربات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء في فلسطين ارتفعت لـ 25490 شهيدا و63354 مصابا جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار اليوم الثلاثاء على فتاة فلسطينية واعتقلها بعد إصابتها قرب مستوطنة بيسجوت شرقي بلدة البيرة في الضفة الغربية، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

الاحتلال يعتقل فلسطينية

وقال موقع Ynet إن الفتاة الفلسطينية كانت مسلحة بسكين، وتم اعتقالها بالقرب من مفرق بيسجوت، وأن "المشتبه بها جاءت من اتجاه رام الله وكانت تنوي على ما يبدو تنفيذ عملية طعن".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ".