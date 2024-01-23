”الوزراء السعودى” يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار فى غزة ومنع التهجير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 07:33 مساءً - جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء دعوة المملكة لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين ؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ، في بيان له ، : إن الاجتماع تناول نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة الـ 77 والصين وقمة منظمة الإيجاد في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.

وتطرق المجلس إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية من الإعلان عن استضافة الرياض لاجتماع خاص للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.