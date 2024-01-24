البرلمان العربي يدعو لخفض التصعيد في باب المندب والبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 01:29 مساءً - أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن قلقه إزاء ما يجري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة السعي الحثيث لخفض هذا التصعيد ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليمن كونه سيذهب بالمنطقة لمنحى أكثر توترا وسيؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني مع العسومي حيث تم بحث المستجدات على الساحة اليمنية وتعزيز آليات التعاون بين البرلمانين العربي واليمني وذلك في إطار تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لحل الأزمات بالمنطقة، وذلك حسبما أفاد بيان للبرلمان العربي اليوم /الأربعاء/.؟

وأكد العسومي، خلال اللقاء، أن القضية اليمنية تمثل أولوية على أجندة البرلمان العربي باعتبارها قضية محورية ومهمة، كون اليمن يشكل عمقا إستراتيجيا للمنطقة العربية ولابد من الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

واستعرض العسومي نتائج الجلسة العامة التي عقدها البرلمان العربي يوم الأحد الماضي، والتي أكدت دعمها الكامل لكافة الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، ورفضها لكافة أشكال التدخل الخارجي كونها تستهدف إفشال حلول التسوية السياسية للأزمة.

وبدوره، أشاد رئيس مجلس النواب اليمني بالدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي من خلال آليات الدبلوماسية البرلمانية للدفع نحو تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية كافة واليمن خاصة.

وأكد" البركاني" حرص مجلس النواب اليمني الشديد على مد جسور التعاون والتواصل مع البرلمان العربي بما يخدم ويعزز العمل العربي المشترك كونه يمثل صوت الشعب العربي.