رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:27 مساءً - استقبل سعادة السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، سعادة السفير/ أجيت جوبتا سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بمقر الأمانة العامة.

شهد اللقاء استعراض سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الهندي.

وفي النهاية، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الهندي مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.