أمير الكويت يتوجه إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 09:31 صباحاً - يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، وذلك فى زيارة دولة رسمية.

يحضر أمير الكويت - خلال الزيارة - مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حفل افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) وذلك بعد غد الأربعاء بولاية (الدقم) العمانية.

ومن المقرر أن يرافق أمير الكويت خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المُشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت قام عقب وصوله لمدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له وذلك في قصر اليمامة.