رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية لدى جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 01:32 مساءً - استقبل سعادة السفير/ د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية للجامعة العربية بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 5/2/2024 سعادة السفير/ عبد العزيز بن علي الشريف المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى جامعة الدول العربية.

وقد شملت الزيارة تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية ودور قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لتحقيق الغايات العربية من تلك القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.