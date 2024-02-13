الذهب يستقر عالمياً

الذهب يستقر عالمياًاستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة والتوقعات بأول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية لتصل إلى 71ر2018 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعها لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 72ر2011 دولار للأوقية أمس الاثنين.

ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر واستقرت عند 30ر2032 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 89ر888 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 5ر1 في المائة إلى 71ر905 دولار وزادت الفضة 1ر0 في المائة إلى 71ر22 دولار.