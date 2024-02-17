فرحها بعد العيد.. مصرع ممرضة في حادث توكتوك بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 06:35 مساءً - شهدت المنطقة الواقعة بين قرية «شرانيس» ومدخل مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حادث مأساوي لوفاة عروس إثر إصطدام توكتوك بسيارة على الفور تم نقلها إلى مستشفي قويسنا

مصرع ممرضة في حادث تصادم توكتوك وسيارة بالمنوفية

تلقي اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مامور مركز قوسين يُفيد بإستقبال مستشفي قويسنا «سلمى غريب» ممرضة جُثة هامدة إثر إصطدام توكتوك كانت بداخلة بسيارة، وتم تحرير المحضر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت إحدي صديقتها أن سلمى كانت تعمل فى مستشفي قويسنا وأثناء ذهابها إلى العمل تصادم التوكتوك التي كانت تستقله بسيارة وتوفيت فى الحال، مشيره أن سلمي كانت مخطوبة وتجهز نفسها للزفاف بعد عيد الفطر، مؤكدة أن سلمي كانت تتميز بالطيبة والأخلاق الحسنة.

وسادت حالة من الحزن على جميع اهالي قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا أثناء تشييع جثمان الفقيدة سلمي