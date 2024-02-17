وزير الإعلام الكويتي يفتتح منتدى البابطين العالمي الثالث لثقافة السلام العادل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 09:35 مساءً - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني يوم الثلاثاء القادم، المنتدى الثالث لثقافة والسلام العادل الذي تنظمه مؤسسة البابطين الثقافية تحت عنوان "السلام العادل من أجل التنمية" ويستمر حتى 22 فبراير الجاري في القاهرة، بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، وبمشاركة كبيرة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.

وقال سعود عبدالعزيز البابطين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين إن المنتدى يعقد في وقت عصيب، هو أحوج ما يكون فيه العالم أجمع إلى نشر مفاهيم السلام وتعزيز قيم الإنسانية وهو ما نادت به جميع الأديان، مشيراً إلى ضرورة أن يتحد الجميع لنبذ الظلام والجهل ليحل نور السلام في كل مكان مما يفتح آفاقا أوسع للتفاهم وقبول الآخر بين الثقافات والأديان الأخرى، مؤكداً أن السلام مطلب راسخ لأنه يسمح بالتنمية والانسجام ويوحد القلوب ويفتح المستقبل أمام الإنسانية لتعيش بسلام.

وأشار البابطين إلى أن أعمال المنتدى ستُنظم في ست جلسات تتصل غاياتها ونتائجها المتوقعة بشكل وثيق، في ضوء الهدف المشترك المتمثل في ايجاد سبل دفع عملية التنمية إقليميًّا وعالميًّا من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل على كافة المستويات سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا.

ويشهد اليوم الأول من أعمال المنتدى حفل الافتتاح الذي يقام صباح الثلاثاء، فيما يترأس الجلسة الأولى والتي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية السياسية" المفكر المصري الدكتور علي الدين هلال من مصر، ويعقب عليها كونستانتينوس أداميديس من قبرص، ويتحدث فيها السير طوني بالدوي من انجلترا والكاتب والمفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي حول "كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية"، بينما يتحدث الدكتور أربين سي سي من ألبانيا والدكتور معتز سلامة من مصر عن "المشاركة الشعبية والتنمية".

وينرأس الجلسة الثانية التي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية المؤسسية" العقيد الدكتورة ميزسكا جوسكاوسكا من بريطانيا، ويعقب عليها سعيد المصري من مصر ويتحدث فيها الفرنسي جان كريستوف ياس والدكتورة نهلة محمود أحمد من مصر عن "بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية"، بينما يتحدث السفير البريطاني جيمس وات والدكتور منى المالكي من السعودية عن تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية.

ويشهد ثاني أيام المنتدى الجلسة الثالثة بعنوان "السلام والتنمية الاجتماعية"، ويترأسها الدكتور رشيد الحمد من الكويت فيما تعقب عليها أستاذ الإعلام الدكتورة منى الحديدي من مصر، وتتحدث فيها كلاً من الدكتورة جيلدا هوزا من ألبانيا والدكتورة نيفين مسعد من مصر عن "تأمين الادماج والمشاركة للمرأة والشباب"، بينما يتحدث كلا من الدكتور جوردون ساموث من مالطا والدكتور أنس بوهلال من فنلندا عن "توجيه برامج التنمية - الصحة والتعليم والعمران".

أما الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية الثقافية" فتعقد برئاسة أحمد زايد من مصر ويعقب عليها الدكتور باري تومالين من بريطانيا ويتحدث فيها الدكتور كارستين شويرب من مالطا ودكتور زهير توفيق من الأردن حول "جدلية التراث والتحديث"، بينما يتحدث الدكتور خوان بيدرو من أسبانيا وعبدالإله بلقزيز من المغرب عن "إشكالية مفهوم الدولة الوطنية".

وفي اليوم الثالث، تعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان "السلام والتنمية الإقتصادية" ويترأسها الدكتور أحمد عتيقة من ليبيا بينما تعقب عليها الدكتورة عادلة رجب من مصر، ويتحدث فيها الدكتور جوليوس سين من إنجلترا وعامر التميمي من الكويت عن اقتصاد السوق الحر، بينما يتحدث الدكتور أناستاس أنجيلي من ألبانيا ومواطنته الدكتورة نيفيلا راما عن اقتصاد السوق الاشتراكية.

أما الجلسة السادسة فتعقد كجلسة خاصة، ويترأسها لانا مامكغ من الأردن ويتحدث فيها كلاً من الدكتور نبيل عياد من بريطانيا والدكتورة باربرا ميخلاك من بولندا والدكتور إرشاد هرمزلو من تركيا والدكتور عبدالحق عزوزي من المغرب.

وكانت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.