دوت الخليج -

ارتفاع بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 2.79 نقطة ليبلغ مستوى 7074.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.04 في المئة.

وتم تداول 177.7 مليون سهم عبر 17906 صفقات نقدية بقيمة 53.7 مليون دينار (نحو 163.7 مليون دولار). ارتفاع بورصة الكويتأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 2.79 نقطة ليبلغ مستوى 7074.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.04 في المئة.وتم تداول 177.7 مليون سهم عبر 17906 صفقات نقدية بقيمة 53.7 مليون دينار (نحو 163.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.51 نقطة ليبلغ مستوى 5930.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة من خلال تداول 67.4 مليون سهم عبر 5602 صفقة نقدية بقيمة 9.5 مليون دينار (نحو 28.9 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.09 نقطة ليبلغ مستوى 7719.40 نقطة من خلال تداول 110.3 مليون سهم عبر 12304 صفقات بقيمة 44.11 مليون دينار (نحو 134.5 مليون دولار). وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0.66 نقطة ليبلغ مستوى 5779.40 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01 في المئة من خلال تداول47.9 مليون سهم عبر 3143 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 17.6 مليون دولار).

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