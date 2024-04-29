ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الفلسطيني في الرياض لبحث مستجدات الأوضاع بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 09:31 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في الرياض لبحث مستجدات الأوضاع بقطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "نحذر من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجدد ولي العهد السعودي مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.