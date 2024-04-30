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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4784.23 نقطة، مرتفعا 9.4 نقطة وبنسبة 0.20 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4774.88 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4784.23 نقطة، مرتفعا 9.4 نقطة وبنسبة 0.20 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4774.88 نقطة. وبلغت قيمة التداول 6 ملايين و771 ألفا و161 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 73.1 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 3 ملايين و911 ألفا و216 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.530 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 24.31 مليار ريال.

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