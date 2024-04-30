دوت الخليج -

تراجع أسعار الذهب

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره اليوم، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم. تراجع أسعار الذهبيتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره اليوم، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 2320.54 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% مسجلة 2331.10 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 26.72 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4% إلى 943.52 دولار، وخسر البلاديوم 1% إلى 964.25 دولار للأوقية.

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