بورصة مسقط تواصل الصعود

بورصة مسقط تواصل الصعودواصل المؤشر الرئيس لبورصة الصعود الأسبوع الماضي، مدفوعا بارتفاع الأسهم القيادية، حيث ارتفع المؤشر بنحو 60 نقطة، ليغلق على 4773 نقطة.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 140 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة صعودا بـ 92 نقطة، كما ارتفع المؤشر الشرعي بنحو 6 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا بـ 11 نقطة.

كما صعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي إلى 24 مليارا و324 مليون ريال، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 192.7 مليون ريال، حيث جاءت المكاسب بعد إدراج البورصة في الثلاثين من شهر أبريل الماضي الإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية في سوق السندات والصكوك، إذ يبلغ حجم الإصدار 125 مليون ريال مقسمة على مليون و250 ألف سند، وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 100 ريال.

واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مستحوذين على 38.5 بالمئة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة، والبالغة 22.6 مليون ريال، مقابل مبيعات بنسبة 29.8 بالمئة من التداولات.