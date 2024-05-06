أسعار الذهب تتجاوز 2309 دولار للأوقية

أسعار الذهب تتجاوز 2309 دولار للأوقيةارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، حيث أسهم بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 2309.24 دولار للأوقية "الأونصة".

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 26.89 دولار للأوقية، وخسر البلاتين نحو 0.7 في المائة إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 946.58 دولار.