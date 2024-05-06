أسعار الذهب تتجاوز 2309 دولار للأوقية
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، حيث أسهم بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 2309.24 دولار للأوقية "الأونصة".
وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2318.80 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 26.89 دولار للأوقية، وخسر البلاتين نحو 0.7 في المائة إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 946.58 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تتجاوز 2309 دولار للأوقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.