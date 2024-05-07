جيش الاحتلال: نسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:32 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواته باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكد الاحتلال، أن معبر كرم أبو سالم مُغلق لأسباب أمنية، وسيعاد فتحه بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وفي السياق، قال مُتحدث باسم هيئة المعابر في غزة لـ "رويترز" اليوم، إن معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر مُغلق من الجانب الفلسطيني؛ بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية.

وذكرت ثلاثة مصادر في الإغاثة الإنسانية لـ "رويترز" أن مرور المساعدات عبر المعبر تعطل.