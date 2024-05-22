بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 4.19 نقطة، ليبلغ مستوى 7142.74 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة.

وتم تداول 359.9 مليون سهم عبر 17736 صفقة نقدية بقيمة 51.5 مليون دينار (نحو 157 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 7.28 نقطة ليبلغ مستوى 5969.2 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 228.8 مليون سهم عبر 9473 صفقة نقدية بقيمة 19.8 مليون دينار (60.3 مليون دولار).

وأضاف مؤشر السوق الأول 7.43 نقطة ليبلغ مستوى 7798.79 نقطة، بنسبة زيادة بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 131 مليون سهم عبر 8263 صفقة بقيمة 31.7 مليون دينار (96.6 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر "رئيسي 50" بـ 12.07 نقطة ليبلغ مستوى 5799.02 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 129.6 مليون سهم عبر 4689 صفقة نقدية بقيمة 11.7 مليون دينار (35.6 مليون دولار).