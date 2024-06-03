امير الكويت يستقبل وزير الخارجية السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 01:32 مساءً - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صباح اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ونقل وزير الخارجية السعودي لأمير الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما له بوافر الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والازدهار.

وقد حمله أمير الكويت تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه لهما بدوام الصحة وتمام العافية سائلا المولى عزل وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التطور والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.