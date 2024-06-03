سمو ولي العهد الكويتى يستقبل وزير الخارجية السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 01:32 مساءً - استقبل ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد في قصر بيان صباح اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ونقل وزير الخارجية السعودي لولي العهد تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تزكيته وليا للعهد من قبل صاحب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما له بوافر الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد.

وقد حمله ولي العهد الكويتى تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وتمنياته لهما بدوام الصحة وتمام العافية، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على المملكة وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.