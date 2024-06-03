مسئول كويتى يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته إزاء الوضع الكارثى فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 03:31 مساءً - أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير ناصر الهين، أن بلاده تولى أهمية خاصة لقضية فلسطين وتسعى لتسليط الضوء على تفاقم الكارثة الإنسانية فى غزة والتهجير القسرى لمليونى مواطن فلسطينى.. مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته إزاء الوضع الكارثي في قطاع غزة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

ودعا المندوب الدائم لدولة الكويت في جنيف - في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا " اليوم الاثنين، على هامش المؤتمر السنوي الـ 112 لمنظمة العمل الدولية - إلى ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية المجازر التي ترتكبها في غزة ودفع تعويضات لكل العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية.. واصفا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "أمر يندى له الجبين".

وشدد الهين على ضرورة أن يبعث مؤتمر منظمة العمل الدولية برسالة قوية إلى إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية التي تنظم قوانين العمل على المستوى الدولي، مؤكدا مطالبة دولة الكويت بحقوق عمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفعيل الالتزامات الواردة في اتفاقية العمل الأساسية إلى جانب مطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بتقييم مدى التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات.