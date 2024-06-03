مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس السبب في تشتيت الشعب بدعم إيراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 06:31 مساءً - قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، مساء اليوم الاثنين، إن حماس هي السبب في تشتيت الشعب الفلسطيني، لافتا إلى إيران تملي عليها ما تريد وأن كل تحركات الحركة منذ 2007 بدعم من طهران.

التضحية بدم الشعب الفلسطيني

وبحسب شبكة «العربية»، تابع مستشار الرئيس الفلسطيني للعربية: "إيران والإخوان يريدان تحويل الفلسطينيين لوقود لمصلحتهما.. وطهران تضحي بدم الشعب الفلسطيني لمصلحتها".

وأضاف: "إيران تريد موطئ قدم في الجغرافيا الفلسطينية.. وليس من حقها تقييم ما حدث في 7 أكتوبر".

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 36 ألفا و479 شهيدا، بالإضافة إلى 82 ألفا و777 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و150 مصابا.