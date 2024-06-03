مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4821.45 نقطة متراجعا بـ 11.9 نقطة، وبنسبة 0.25 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4833.31 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و46 ألفا و128 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 3 ملايين و220 ألفا و209 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.092 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.44 مليار ريال.