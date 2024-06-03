مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4821.45 نقطة متراجعا بـ 11.9 نقطة، وبنسبة 0.25 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4833.31 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و46 ألفا و128 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 3 ملايين و220 ألفا و209 ريالات.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.092 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.44 مليار ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر بورصة مسقط يُغلَق منخفضاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.