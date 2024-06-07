استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على وسط غزة فجر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 11:25 صباحاً - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء 15 شهيدا في قصف استهدف مناطق عدة وسط القطاع بشكل متواصل منذ فجر اليوم.

وأوضح الإعلام الفلسطيني، أن هناك عدد من المصابين في قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ووصلت 5 إصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة خزاعة شرق خان يونس.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية: مستشفى الأقصى يواجه صعوبة في التعامل مع القتلى والجرحى جراء القصف المستمر على المنطقة الوسطى في غزة، لا نعلم إلى متى يمكننا الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للجرحى في مستشفى شهداء الأقصى، الجرحى والمرضى يصلون مستشفى شهداء الأقصى في حالة حرجة ويبقون فيه حتى الوفاة.

فيما قال الدفاع المدني في غزة: انتشلنا جثامين اثنين وعدة مصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد السلام بحي الصبرة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنه لم يصل للوسطاء رد حتى الآن من حركة حماس الفلسطينية، بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار.

وأوضح الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أنه لم يصل للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة حماس، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحركة أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح.