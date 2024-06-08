استهداف مروحية ”أباتشي” إسرائيلية شرق رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 01:28 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، استهداف طائرة مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي من طراز "أباتشي"، بصاروخ "سام 7"، شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت الفصائل، إنها فجّرت حقل ألغام بقوة هندسة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت بدفعة صاروخية مقر قيادة فرقة غزة في موقع رعيم، في ظل مواصلة جيش الاحتلال عملياته في دير البلح وشرق البريج ورفح الفلسطينية.

من جهتها، طالبت السلطات الصحية في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية بتوفير مولدات كهرباء، وقالت إن توقف المولدات يعني الموت للمرضى والمصابين، وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.