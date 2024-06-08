هنية ردا على مجزرة النصيرات: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 03:31 مساءً - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.

وأضاف، في بيان ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات بغزة: «إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم».

وتابع: «الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء».

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن «هجوماً وحشياً غير مسبوق» مستهدفا المدنيين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وأوضح، في بيان له، أن جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية، بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين في نية مبيتة للاحتلال بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.

قالت وزارة الصحة في غزة إنه في هذه الأثناء ترتكب قوات الاحتلال المتوغلة في المحافظة الوسطى مجزرة بحق المواطنين في مخيم النصيرات، ويصل على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى العديد من الشهداء والإصابات.